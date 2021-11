Yann CARLOTTI

Responsable commercial Vehicule Neuf pendant 9ans chez BYmy)Car Audi Avignon, certification vendeur AUDI acquise je suis d'un naturel travailleur, rigoureux et volontaire.

Maitrise complète du Processus de Vente, des outils informatiques et en recherche permanente de la satisfaction Client.



Nouveau Challenge en Mai 2019 en intégrant la concession BMW MERIDIONAL AUTO pour soccuper du pôle Entreprises pour les marques BMW / BMW i et MINI.

Gestion des sites de Nimes, Arles et Alès.



Ouvrier Agricole pendant 3 mois dans une exploitation d'oliviers.



J'ai par la suite intégré deux sociétés de commerces de fruits et légumes me permettant d'appliquer mes connaissances tout en développant le côté gestion que j'affectionne.





Mes compétences :

Tenue d'un point de vente

Vente

Gestion des stocks

Gestion site web

Financement