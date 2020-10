Yann CUCOVAZ

Toutes mes fonctions sont caractérisées par la rigueur et la conviction avec lesquelles je les ai menées. Associées à mon ouverture d'esprit elles ont permis un développement concret et durable.



Après deux années passées à remodeler, repenser, pérenniser mon magasin et accroitre son CA : 137% réalisés au dernier trimestre sur un A-1 positif. Je cherche à faire briller mes qualités et découvrir de nouveaux challenges au sein d'une société humaine et structurée, et ce dès le 1er octobre 2018.



J'ai l'avantage géographique de pouvoir évoluer sur un axe de Reims à Charleville et Les départements 51 08 et 02.



Bien cordialement!



Mes compétences :

Internet

Développement commercial

Marketing

Microsoft Office

Gestion de projet

Négociation

Economie

SAP

eCommerce

SAP FI

Microsoft PowerPoint

Merchandising