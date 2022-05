10 années d'expériences et une triple compétence : achat, vente et marketing.



Homme de challenge, j'ai construis mon parcours professionnel en suivant une règle éthique toute simple : être fidèle à ses engagements et construire une relation durable avec les différents intervenants (clients, fournisseurs et partenaires).



Ma réelle connaissance de l'entreprise (gestion, achats et vente) me permet d'être totalement opérationnel sur des missions d'encadrement et de pilotage stratégique au sein de l'entreprise et de prioriser les plans d'action.



Mes domaines de prédilection : la viticulture et les nouvelles technologies.



Bienvenue dans mon cercle de relations et au plaisir de partager votre expérience.



Bien cordialement à toutes et à tous,



Vincent DENISART



Mes compétences :

Viticulture

Direction commerciale

Management

Communication

Marketing

Microsoft Office

Négociation commerciale

Back office

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel