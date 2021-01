Yann FOUCRE

Bonjour à toutes et à tous



Responsable commercial expérimenté (16 ans dans le bpe puis au sein de différents secteurs : BTP, industrie, textile et électricité), je suis un homme de challenges qui désire les relever en favorisant l'esprit d'équipe. Je souhaite capitaliser mon expérience tout en gardant à l'esprit l'anticipation et le sens des priorités.



je décide de développer mon réseau professionnel



Mes compétences :

Pack office

Politique commerciale/conquête de nouveaux ma

Grands comptes /PME PMI / secteur public

CODIR

Marketing stratégique

Management commercial

Logiciel crm

Gestion du stress

Gestion de projets

DIRECTEUR COMMERCIAL

COMMERCIAL GRANDS COMPTES

RESPONSABLE COMMERCIAL

COMMERCIAL

AGENT COMMERCIAL

Sponsorship

Trade Shows