Passionné par l'univers numérique et les réseaux sociaux, je possède une expérience de plus de 8 ans dans le digital. J’ai notamment exercé mes compétences en concevant le site Internet du magazine « Le Nouveau Détective », en tant que Responsable Digital / Social Media Manager.



A ce titre, je gère le développement du site (+ de 300 000 visiteurs uniques/mois et plus de 800 000 pages vues mensuelles) et l'animation des communautés virtuelles du Nouveau Détective, aussi bien sur Facebook (+ de 56 000 fans), que sur Twitter et Youtube.



Je vous présenterai, avec plaisir, mon parcours plus en détails et serai très intéressé d'en découvrir plus sur votre entreprise.



Yann LABRO



Mes compétences :

Infographie

Créatif

3D

Réalisateur

Rigoureux

Twitter

Réseaux sociaux

Community management

Facebook

Adobe Photoshop

Final Cut Pro

Wordpress

Microsoft PowerPoint