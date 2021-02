Yann LACRAMPE

Mon parcours embrasse un large panorama de rôles et d’environnements différents: ventes terrain et marketing, grande distribution et hors domicile, contexte international et local ... A travers ces expériences, j’ai développé non seulement de solides compétences en marketing opérationnel et en marketing stratégique, mais également des comportements gagnants:

- Allier créativité et discipline pour transformer mes intuitions et idées en succès business

- Consulter, impliquer et coordonner des interlocuteurs variés : ventes, category management, R&D, usines,finances, agences …

- Porter efficacement mes recommandations de stratégies ou de plans d’actions au comité de direction France et au comité de direction Européen





Plus précisément, j’interviens sur les domaines suivants:



1. Identifier les opportunités de croissance

- Découverte des insights consommateur structurants

- Conception et adaptation du plan de marque en conséquence

- Définition de la stratégie d’innovation



2. En concrétiser tout le potentiel business grâce à l’exécution parfaite des plans

- Anticipation et partage des facteurs clé de succès (consommateur, client, rentabilité)

- Pour toute initiative, définition d’un positionnement fort en lien avec la promesse de marque, conception et réalisation d’un plan marketing intégré, analyse d’impact business



3. Développer des marques

- Optimisation du positionnement de la marque

- Définition de son identité produit, charte de développement

- Programmes de communication cross-media (dont marketing digital)





Animé d’une réelle appétence pour la découverte du consommateur et le développement de marques fortes, j’y trouve une forte dimension humaine et affective porteuse de sens, la capacité d’inventer de belles histoires de marques ainsi que l’excitation de la compétition avec les meilleurs. Aujourd’hui, j’ai pour ambition d’ accéder à des postes de direction marketing après avoir concrétisé une expérience réussie en tant que chef de groupe.



Chef de groupe

Responsable marketing

Marketing opérationnel et stratégique

Innovation

Gestion de marque

Etudes consommateurs

Programme marketing intégré

Management

Analyse

Gestion de projets complexes et internationaux



Mes compétences :

Agroalimentaire

Communication

International

Gestion de projet

Marketing

Management

Chef de produit

Marketing opérationnel

Partenariat sous licence

Activation 360°

Négociation d'accord de licence

Marketing produit

Publicité

Innovation

Analyse

stratégie d'innovation

Panels distibuteurs / consommateurs

Développement de nouveaux produits et service

Plan marketing / Plan de communication

Gestion de projet international

Génération de concepts

Gestion de gamme

Positionnement marketing

FMCG

Plan marketing intégré

Études consommateurs

Gestion de marque

Trade marketing

Packaging