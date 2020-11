Léa LACRAMPE

Curieuse de nature, j'adore découvrir de nouveaux domaines dans lesquels je me lance avec passion.



Travailler sur le terrain est pour moi une nécessité.

Mais pour autant je ne le dissocie pas du travail au bureau et des différentes taches administratives qui lui incombent!



J'ai le contact facile.

Je suis attentive, à l'écoute, ce qui me permet d'accompagner les acteurs locaux de façon optimale.



Mes compétences :

Animation

Développement durable

Développement local

Écotourisme

Environnement

Tourisme

Tourisme durable