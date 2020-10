Yann LAGADEUC

Parcours industriel : PROCTER & GAMBLE - ITME - RECKITT BENCKISER - ICI PAINTS - SYNGENTA - FAMAR - GREIF

Ingénieur Arts et Métiers (ENSAM). Anglais courant, mobile.



Expérience de plus de 10 ans de Direction de sites industriels (FR/UK) aux enjeux forts (Chimie, Pharmacie, FMCG)

- Maîtrise d’environnements industriels exigeants : ICPE / SEVESO, BPF, FMCG, HACCP,..

- Transformation de sites et accompagnement du changement, incluant la dimension culturelle

- Elaboration et déploiement de démarches d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle



Mes compétences :

Chimie

FMCG

Lean Manufacturing

Management de la performance

Gestion du changement

Management de centre de profit

Bonnes Pratiques de Fabrication

Industrie pharmaceutique

Biens de grande consommation

Développement des organisations

Accompagnement au changement