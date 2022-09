Yann LE DERFF

Trentenaire bilingue anglais dynamique à la recherche de nouveaux défis à relever, mon cursus pluridisciplinaire (droit public, privé, sciences politiques, sciences économiques et sociales) et mon parcours professionnel atypique m'ont amené à développer des compétences transverses et un fort esprit d'analyse. J'ai de plus eu la chance d'exercer dans plusieurs secteurs en relation avec des interlocuteurs très différents.



Mes compétences :

Droit

Internet

Politiques publiques

Veille juridique

Politiques sociales