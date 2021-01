Yann LE QUITTE

- Gestion de Centre de Profit

- Politique commerciale et du développement

- Recrutement et animation des équipes de vente

- Contrôle budgétaire et Tableau de Bord

- Gestion du CA et des marges

- Formation et animation de commerciaux, nouveaux franchisés

- Elaboration de programmes de formation développement commercial, techniques de vente







COMPETENCES MANAGERIALES



- Projet d’entreprise et Politique générale

- Management d’équipes Commerciales

- Formation

- Management stratégique

- Management Participatif



Mes compétences :

Management / RH

Formation continue

Direction commerciale

Développement commercial

Management commercial

Sales Force

Marketing

Coaching Commercial