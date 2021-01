Yann LEGRANDOIS

Avec plus de 10 années d'expérience marketing/communication BtoB dans les secteurs d'activité du Bâtiment et de l'Industrie, l'efficacité et le pragmatisme guident chacune de mes actions et je garde toujours à l'esprit que je suis le garant à la fois du positionnement de la marque sur son marché et de sa notoriété. Je reste également très concentré sur la mesure des résultats et la plus-value des actions entreprises.

J'aime être à l'écoute des équipes commerciales pour fédérer sur les projets en cours ou à venir et également appréhender les besoins du marché.



Mon objectif professionnel est d’utiliser et d’étendre mes connaissances du mix marketing, de la communication et d’autre part de développer l’activité d’une entreprise en utilisant innovation, création et simplicité.



****Mes champs d'activité****



**Marketing et Communication**

- Pilotage mix produit

- Gestion de la création des supports commerciaux: catalogues, brochures produit, dépliant, reportages clients, présentations d'entreprise et commerciales, échantillonnage, fiches produits techniques...

- Marketing direct offline/online

- Montage et pilotage des incentives et challenges commerciaux: push produit, dépassement d'objectif CA, marge, réduction des coûts...

- Animation d'un réseau de distribution, implantation de gamme sur linéaire, conception et lancement d'offres promotionnelles, de PLV, ILV et incentive distributeur.

- Mesure de la satisfaction client

- Analyse de la performance commerciale

- Veille marché et concurrentielle

- Relations presse et sponsoring

- Pilotage de projets web et intranet



Mes compétences :

marketing direct

marketing produit

marketing opérationnel