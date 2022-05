Sebastien LEICHTNAM

Au cours des quinze dernières années, j’ai dirigé des collaborateurs et des organisations en France, en Allemagne et en Suède. Mon background technique m’a aidé à comprendre rapidement les challenges de mes nouveaux clients et l’offre des sociétés industrielles internationales pour lesquelles j’ai travaillé.

Mes points forts sont le Marketing, le Product Management et la Commercialisation d’équipements industriels, j’ai l’habitude de traiter avec des clients Grands Comptes, en direct ou via des distributeurs. De plus, j’ai développé au cours des deux dernières années l’offre Service d’un groupe global de Packaging et Processing alimentaire.



Je me considère comme une personne flexible, adaptable et créative qui aime diriger par l’exemple. Je sais comment unifier les gens de factions différentes, je travaille bien en équipe et j’aime résoudre les problèmes auxquels je suis parfois confronté, de manière créative.



Prendre des décisions m’est naturel et je le fais en analysant logiquement la situation. Je sais être inflexible si nécessaire.

Plus généralement, je suis perçu comme une personne sérieuse et sociable qui a le sens de l’humour.



Multiculturel, je parle Anglais, Allemand, Suédois et, bien entendu, en Français.



Mes compétences :

Commercial

International

Marketing

Marketing industriel