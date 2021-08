J'ai débuté ma carrière professionnelle chez un architecte, puis en 1989, je suis entré chez Plastic Omnium en tant qu'opérateur et j'ai évolué durant les 20 ans passé dans cette entreprise pour terminer technicien méthodes. J'y ai passé un BAC PRO plasturgie et un BTS Assistant Technique d'Ingénieur. Après la fermeture de l'usine en 2009, j'ai intégré la société TECHNIP / Flexi France toujours en tant que technicien méthodes. Dans cette entreprise j'y ai découvert les métiers de la métallurgie et le monde du flexible pour l'industrie pétrolière.

J'ai ensuite intégrer la société Serrurerie Métallerie Porte Océane comme conducteur de travaux.

Après avoir occupé plusieurs postes de préparateur de travaux en tuyauterie chaudronnerie dans des entreprises sous-traitantes en pétrochimie, je travaille comme préparateur méthode en centrale nucléaire. j'aimerai retrouver un poste de technicien méthodes en industrialisation.



Mes compétences :

Ergonomie

Autocad

Cahier des charges

Automatisme

Gestion de projet

SAP

AMDEC/FMECA

Chrono analyste

Microsoft Office

GMAO

Value Stream Mapping

Kanban

Kaizen