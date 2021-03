Yann QUILLIEN

Dynamique, motivé et proactif, je partage mon expérience avec mes collaborateurs et me remets constamment en question pour développer mes compétences et m'améliorer.



J'ai récemment renforcé mes connaissances en excellence opérationnelle par une formation individuelle au Cepi Management et par une certification Green Belt Lean Six Sigma chez Cubik Partners.



Trés tourné hommes et terrain, je suis convaincu de l'importance de la communication et de l'accompagnement des collaborateurs au sein de chaque structure industrielle. Ce sont les hommes qui portent la réussite d'une entreprise, quel que soit leur poste.

Les objectifs seront d'autant plus facilement atteints s'ils savent ce qu'ils font, pourquoi et que l'on se sera assuré de leur participation, de leur implication et de leur motivation.



Mes compétences :

Automobile

installation

Lille

Gestion de projet

Qualité

Industrie

Management

Mécanique

Amélioration continue

Lean management