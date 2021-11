Yann ROUXEL

• Depuis 2008 : Responsable activité

J'exerce le métier de responsable d'activité à Delta Dore(chef de projet d'entreprise). J'ai en charge la gamme alarme. mes principales fonctions sont :

- l'accompagnement du service marketing dans la rédaction des cahiers des charges afin de pouvoir répondre aux besoins.

- la définition technique des produits

- la réalisation des devis

- la réalisation du planning, le suivi des développements (pilotage de sous-traitance et des responsables projet)

- écriture et validation de spécifications

- développement logiciel

- élaboration de protocoles

- plan de qualification



J'assure également:

- maintenance et évolution des projets avec les autres services de la société (support client, industrialisation, méthodes, tests ...)

- certifications NF A2P / IMQ des produits



• 1998 - 2008 Responsable projet DELTA DORE

- Management de projet

- Réalisation de schéma (suivi du routage)

- Réalisation de nomenclature

- Animation de réunion de projet

- Développement logiciel pour cible embarquée(Assembleur, C, C++ ...)

- Développement sur langage Objet (Flash, action script, JAVA, VB6)

- Développement de technologie RF, CPL, Filaire, Téléphonie

- Développement logiciel de plusieurs protocole (X2D, BATIBUS, KONNEX, SAFETAL)



Mes compétences :

Delta

Electronique

Gestion de projet

Normalisation

Régulation

Sécurité