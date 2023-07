Yann TURGEON

Ces deux dernières années, j'ai travaillé comme emergency flight physician au Mali pour RMSI/MINUSMA jusqu'en octobre 2015, pour Europe Assistance Océanie à Tahiti (Evasan longue durée vers la France ou la Nouvelle-Zélande essentiellement) et pour RMI/Ukraine Hélicoptères à Tombouctou et KIDAL au Mali (MEDEVAC)



Titulaire du BOSIET & HUET depuis février 2017,de l'ACLS et du PHTLS en mai 2017, je suis intéressé par toutes propositions de contrats en rotations dans le domaine de l'Oil & Gas Offshore ou Onshore.



Auparavant J'avais exercé en tant que Praticien hospitalier au centre hospitalier de Papeete depuis 1988. Spécialisé en médecine d'urgence, médecine de catastrophe, médecine subaquatique et hyperbare, prise en charge des brûlés, j'ai effectué près de 1800 gardes partagées entre le service d'accueil des urgences, le SMUR routier et aérien, la régulation SAMU et les urgences en médecine hyperbare.



En 2010, titulaire d'une maitrise en administration de la santé de l'Université de Montréal et de l'EHESP, je me suis occupé d'organiser le transfert de l'ensemble des patients à l'occasion du déménagement du CHPF vers le site du Taaone.



Je prend ensuite la responsabilité de la cellule qualité du CHPF jusqu'en novembre 2010. A ce titre nous avons débuté la procédure de certification HAS V2010 en dehors de tout incitatif législatif, informatisé la gestion documentaire (ENNOV), informatisé la gestion des évènements indésirables, piloté l'informatisation du dossier patient unique et de nombreux autres projets.



J'ai ensuite travaillé durant 14 mois comme conseiller technique pour le Ministère de la Santé en Polynésie française avant de reprendre mon activité d'urgentiste et flight mermegency physician



Mes compétences :

Santé

Qualité

PHP

Gestion du risque

Business Objects

Gestion de projet

Mindmanager

Joomla

Médecine

Informatique médicale

Médecine d'urgence

Emergency Flight Physician