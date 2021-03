Yann VAIRO

43 ans ,autonome , responsable et initiateur , intéressé notamment par toutes propositions de postes dans le domaine du froid industriel embarqué ou non , type maintenance et contrôle d'unités de refroidissement dans différentes applications , éventuellement la climatisation automobile selon le type de poste à pourvoir .

Je recherche une nouvelle expérience professionnelle en tant que technicien et ou opérateur proposant des perspectives d'évolution ou une participation à un projet naissant .

Géographiquement intéressé sur le secteur 06-ouest , limitrophe ou 83-est .

tags associés // Froid-industriel-climatisation-conformité-technique-réglementation-ATP-transports.



Mes compétences :

Mécanicien poids-lourds

Frigoriste

Opérateur agrée ATP

électricité,Electronique embarquée

brasure

manipulation fluides frigorigènes

Microsoft Excel 2010

Saisie datafrig

Habilitations fluides frigorigènes catégories I et