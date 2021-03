Yann VINCENT

Conseiller Emploi/ Formation

auprès de tous publics (+/-

éloignés de l'emploi),

expérimenté dans

l'Accompagnement (sur 17 ans)

et enrichi par une mission de

Conseiller CSP au POLE

EMPLOI.

En poste jusqu'en décembre

2020 en CDD, je suis ouvert à

tous types d'opportunités (et

de contrat, même de faible

durée) dans une optique

d'investissement durable (CDI).

Je mets à disposition mes

compétences sur un poste de

CIP, Conseiller Emploi/ Formation, Référent RSA, Conseiller en

Reclassement, Chargé de

Mission Handicap, Formateur...

Dynamique, autonome (tout en

appréciant le travail en équipe)

et mobile (80 kms autour de

Saint-Malo).Mes données de contact ; 06 16 16 86 14. yannvincent02@gmail.com .



Mes compétences :

Typologies de PUBLICS

PROMOTION et PROSPECTION Entreprises

Conduite de PROJET

GESTION administrative

INSERTION professionnelle durable