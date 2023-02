Yann WOLKEN

--- en recherche active de mobilité et de nouvelles opportunités ---



Géologue et ingénieur environnement de formation, je me suis spécialisé en 2003 en management de la sécurité au travail et des risques industriels.



Lauréat du concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale, je me dirige a priori vers une carrière publique même si la porte reste ouverte à toute opportunité.

Après diverses expériences industrielles et en collectivités, je suis actuellement responsable de la mission hygiène, sécurité et prévention des risques du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine.



