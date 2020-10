Yannick BANZA

Géologue minier actuellement à la recherche d'un nouvel emploi

* Prospection d'un site riche en cuivre ou cobalt

* Implantation des points de sondage à l'aide du GPS ;

* Supervision des opérations de sondage

* Description lithologiques des carottes et réalisation des logs;

* Calcul du RQD (Rock Quality Designation) ;

* Sciage et échantillonnage des niveaux d'intérêt;

* Broyage et concassage des échantillons ;

* Corrélation, analyse chimique et exploitation des données de sondages ;

* Modélisation du gisement à l'aide des logiciels ;

* Evaluation et estimation de la durée d'exploitation.



Mes compétences :

Langues

AutoCAD

ArcGIS

Surfer 8,9et11

Cartographie

Microsoft Excel, SURPAC 6.5, CARTO WIN STAR