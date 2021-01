Yannick MAZOYER

- Analyse et prise en compte des cahiers des charges et documents contractuels clients

- Etablissement et gestion des avant-projets

- Rédaction des offres techniques et financières

- Suivi de projets, gestion des dossiers, avec relations clients/fournisseurs/partenaires

- Conception mécanique sous CATIA V5 et Solidworks, gestion et coordination des études avec animation d’une équipe dédiée

- Réalisation des calculs de pré dimensionnement

- Contrôle des dossiers techniques (études mécaniques)



Mes compétences :

PLM