Yannick SKOWRONSKI

Artisan taxi depuis plus de dix ans et une reconversion comme conducteur/receveur... Je me présente a vous avec des atouts et expériences très solides,

Passionné par le domaine du transport, enrichi par le contact et la communication... Je crois encore a

Responsabilité et plaisir, ou encore courage et envie...

Ambitieux et décidé j'espère apporter beaucoup a votre entreprise dans le domaine du transport de voyageurs que je connais très bien.



Mes compétences :

reglementation transport

Fidélisation client

connaissance touristique et culturelle

experience de conduite

sécurité des biens et des personnes

gestion et comptabilité

Taxis

Expérience transport lignes régulières et scolaire

Conduite de véhicules de transport en commun