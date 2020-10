Yasmine DEBEIRE

Titulaire d'une Licence pro Management des Organisations Spécialité Gestion des PME-PMI et d'un BTS Management des Unités Commerciales, je suis riche d'une expérience en milieu professionnel de 14 ans sur un poste de cadre commerciale et formatrice interne au sein du groupe MOBIVIA. Aujourd'hui désireuse de donner une nouvelle orientation à ma carrière, je suis vivement intéressée par un poste de Formatrice ou d'enseignante en commerce-vente ainsi que par l'aide à la réinsertion en milieu professionnel pour les adultes en difficultés.



La transmission des compétences et l'humain sont pour moi une passion, j'aime contribuer à l'évolution et à la formation de tout public.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion du personnel

Formation

Management

Logistique

Gestion administrative

Gestion des compétences