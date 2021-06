Yasmine EL-HMAMI

Compétences professionnelles :



Techniques:

-Etude et modélisation des solides déformables et analyse des structures par méthode des éléments finis

-Etude et conception des systèmes mécaniques: choix des solutions, modélisation et dimensionnement

-Modélisation numérique du processus de fabrication additive

-Conception et fabrication assistée par ordinateur en utilisant CATIA V5

-Solides bases en mécanique de fluide et en diagnostic automobile

-Modélisation numérique en dynamique des fluides numérique

-Connaissance des différents procédés de fabrication, mécanique de contact et mécanique de solide.

-Connaissance en choix de matériaux , ingénierie des surfaces et tribologie

-Modélisation et simulation numérique de procédés de formage

-connaissance en usinage sur machines conventionnelles et MOCN



Managériales:

-Planification et management de projets

-Démarche qualité, gestion de la maintenance, contrôle de qualité et système de production



Mes compétences :

Mécanique des milieux continus

Gestion de la production

Informatique industrielle

Fonderie

Management de la qualité

Analyse vibratoire

Tribologie

Java

Abaqus

Project Management Office

Hydraulique

Matériaux composites

Python

Simulation numérique

Résistance des matériaux

Modélisation 3D

MATLAB

Mécanique des fluides

SolidWorks

Ansys Fluent

CFD

Catia v5

Conception