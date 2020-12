Hicham OUTARAHOUT

À la fois stratège, négociateur et entrepreneur, il part à la conquête des marchés, transforme les opportunités en affaires, s'appuyant sur ses connaissances des enjeux économiques pour assurer la croissance des entreprises.



« Il faut à la fois avoir une vision stratégique de là où on veut aller tout en ayant une capacité à faire des choses très opérationnelles au quotidien... »



Mes compétences :

Stratégie de communication

Stratégie marketing

Développement commercial

Coaching

Savoir faire relationnel et commercial

Patience et fidélité

Humour et pertinence dans la créativité

Autonomie professionnelle

Ténacité et sens de l'écoute

budgets

Sieges

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 9x

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Journals

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator