Yass AJANG

Je suis chef de service au département international de Kantar Division Media depuis 2016. Jy supervise une équipe de 50 personnes et un portefeuille de clients institutionnels (Commission européenne, Parlement européen, Otan, ministère de la Défense) et privés (Française des Jeux, Sodexo, Euler Hermes).



Je fais le lien entre la partie opérationnelle (assurer le service de qualité aux clients et les conditions de travail des équipes) et le développement de la stratégie de l'entreprise (participation aux appels d'offre/consultations/devis/tests, gestion du recrutement, des coûts).



Mon expertise : les médias internationaux, lactualité européenne et de défense.

Mes forces: ma rigueur, ma détermination et mon esprit déquipe.