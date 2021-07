Yassine AMELLAH

Je suis actuellement dans le projet de la construction des villas de la colline I, en tant que responsable OPC avec l'entreprise Aeria 2A, et en interface avec le maître d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et les autres entreprises du projet.



Entreprise Aeria 2A : Lots techniques et Lots Architecturaux,



Maître d'ouvrage : CGI,

Architecte : YN,

Bureau d'étude technique : DIAGONALE,

Bureau de contrôle : VERITAS,

Laboratoire : LABO CONTROL.