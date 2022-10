Yassine BARNAOUI

Bonjour,



Etre coach de vie, n’est pas assez facile qu’on pourrait l’imaginer, Maitriser sa vie, c’est maitriser soi même, ses peurs les plus profondes, ses insécurités, ses cotés sombres qu’on ne voudrait pas les voire, ses limites (ce qui n’est pas défini par les diplômes, et les mentions ! et aider les gens à faire de même ce n’est pas assez facile que ça.



Mais si t’est assez passionné et si curieux depuis ton adolescence de comprendre l’homme cet inconnue comme a dit Alex Carell et que rien ne peut te stopper à te développer vers le meilleur chaque jour de ta vie là t’est capable et aider une personne à finalement vivre sa vie comme il veut et quand tu fait ça tu sentira un sentiment beaucoup plus épanouissant que d’acheter un IPOD 5 !



Je pense que beaucoup des gens (surtout les femmes avec tout mon respect !) ne cherche un Psychiatre ou un Psychothérapeute que pour qu’ils leur donne une excuse pour ne pas changer, en leur disant : je comprends parfaitement ce que tu ressens !Mais ma réponse n’est pareille si tu me contacte je te dirais que je te comprends mais c’est que ce n’est pas suffisant l’important c’est de chercher la solution et de l’appliquer et qu’ on fera tout ce qu’il le faut mais il faudrait que tu promet toi-même avant de me promettre de faire tout ce qu’il faut tout le monde le peut mais hélas pas tout le monde le veut…..



Et pour ça que tu aie confiance en Allah, en moi et en toi surtout, en ta source….



J’espère qu’ Allah m’aide à continuer à aider le plus grand nombre des personnes afin qu’ils aquatissent le bonheur, le succès, et la confiance dans leur vie qu’on avait tous quand on était né est qui est toujours en nous mais c’est si longtemps on se rend plus compte mon job c’est de vous dire :Oui ça existe encore en vous et ce n’est pas facile, certes c’est possible de la ramener encore.







Mes compétences :

