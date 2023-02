Yassine Esserkassi, 23 ans, de Rabat.

Ingénieur de supervision et production au sein d'Econocom Maroc;

Ex-Pilote d'exploitation au sein de HP-CDG IT Services Maroc;

Licence Pro en ingénierie systèmes, réseaux, et sécurité informatique;

Diplôme en techniques des réseaux informatiques de l'ISTA;

Certifié CISCO CCNA v5 Network basics, Routing, Switching, & WAN.

Certifié ITIL v3 Foundation (IT Service Management).



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Sécurité informatique

Cisco Certified Network Associate

GNU/Linux

Maintenance Software

Informatique