Yassine SOUGRATI

Passionné de la e-pédagogie, mon travail est de tirer profit des atouts du Digital-learning et d'implémenter des dispositifs de formations efficaces (Rapid-learning, Mobile-learning, e-learning scénarisé, mooc, serious game..). J'utilise des LMS et autres outils et technologies de production afin de mettre en œuvre une approche pédagogique interactive et ludique, plaçant lapprenant au cœur de la formation, dans le respect du trio : coût, délai, qualité.

Mon rôle est de gérer des projets digitaux multimédias, coordonner les différents acteurs : experts métier, graphistes, développeurs, prestataires ..



Actuellement Digital Learning Manager chez Armatis-lc,

- Contributeur au site www.e-learning-letter.com : https://www.e-learning-letter.com/info_int/26518/sougrati.html

- Une de mes interviews accordée à la revue "Féfaur" : https://www.e-learning-letter.com/info_article/m/1601/armatis-lc-quand-le-e-campus-donne-tout-son-sens-au-m%C3%A9tier-de-formateur.html



Mes compétences :

Formation en ligne

NTIC

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet