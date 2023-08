Yatma DIEYE

Pasionné par le développement durable au sens large (Planet - People - Profit), j'ai un double cursus dans les métiers de l'environnement et dans le management et la gestion d'entreprise.

Ce parcours m'a donné l'aventage de considérer l'environnement et la sécurité comme des secteurs prioritaires et stratégiques pour les organisations en général, mais tout en gardant la lucidité qui permet d'intégrer cette notion importante : si l'environnement et la sécurité n'ont pas de prix, elles ont un coût.

Grace à mes compétences dans le domaine du devéloppement durable, de la gestion et de la sécurité en plus de ma connaissance des secteurs public et privé, je recherche une collaboration qui me permettra de relever des défits humains et professionnels dans un contexte qui laisse place à la polyvalence et à l'initiative.

Le bassin genevois et le Sénégal sont mes orientations prioritaires, mais toute autre situations sera observée avec rigueur et intérêt.



Mes compétences :

Gestion

Déchets

Environnement

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Marchés publics

Informatique

Management

ArcGIS