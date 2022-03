Dr Yi ZHANG est membre de l'association française de génie civil (AFGC) et de l'association française des tunnels et de l'espace souterrain (AFTES). Ses compétences recouvrent les études préliminaires, la conception des ouvrages, les études d'exécution, les études d'expertises, le management de projet et la gestion des risques.



Mes compétences :

Béton armé

Ouvrages d'art

Bâtiments industriels

Structures

Travaux souterrains

Tunnels

Génie civil

Management de projet