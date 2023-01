Yoan BRAULT

A présent pleinement intégré dans le domaine du PLM, les missions qui me sont confiés sont variées, tant par le secteur concerné que part le type de travail à réaliser, témoignant de la confiance accordées et de mes capacités d'adaptation.

Elles consistent aujourd'hui à: assurer du support auprès des utilisateurs sur différents niveaux, donner des formations sur les nouveaux outils, réaliser des tests sur les futures version et supporter l'équipe de développement à caractériser le besoin et tester les solutions livrées.



Mes compétences :

Conception mécanique

ENOVIA V6

Support Utilisateur

Ms office

Design industriel

ANSYS Workbench

Gestion de projets

Dimensionnement Technique

CATIAV5

Communication

CATIA V6

Conception

Ingénieur

Innovation

Mécanique