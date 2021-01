Yoan MARTOGLIO

Directeur Artistique depuis plusieurs années, j’ai débuté ma carrière dans le graphisme print. J’ai rapidement orienté mon parcours vers le web, et me suis naturellement formé au métier de webdesigner. C’est au sein d’agences de communication que j’ai pu me spécialiser dans le design et l’ergonomie web.

Indépendant depuis 2007, j’interviens au sein de sociétés dans de projets requérant mon expertise du design web et de l’expérience utilisateur, qui est toujours au cœur de mes réflexions lors de mes réalisations.



Mes compétences :

créatif

webdesign

communication visuelle

freelance

graphisme

pao

Logos

Graphisme print

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

User interface design

Adobe Photoshop

Ux design

Design graphique

Management

Intégration web