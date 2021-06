Séverine DUPRAT

Je suis spécialisée dans le marketing, la communication et le développement de produits.



Mon parcours professionnel m'a mené de responsable de la communication pour diverses entreprises internationales situées à Bruxelles au développement de mes propres agences de communication : Bliss communication (Bruxelles) et double-id (www.double-id.fr) (France).



Je gère également la société Vahana (www.vahana.fr), spécialisée dans la création d'équipements pour les chevaux et la vente en ligne.



Mes compétences :



*Conseil en communication d'entreprise

*Design graphique

*Stratégie de contenus

*Webmarketing

*Communication interculturelle

*Développement de produits

*Vente en ligne