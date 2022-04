Franck BEUTTIN

De formation Master Communication, Marketing, Publicité (Marketing Développement Manager à Valenciennes, après un 1er cycle Commerce en Tourisme International), je suis parti dans le Sud de la France pour une entreprise d'Edition Lilloise qui m'a donné carte blanche pour créer puis développer l'agence Sud avec succès (Recrutement, formation, management, développement des ventes d'espaces publicitaires. 10 salariés au bout d'un an et demi et un CA de 3 Millions). En 1997, je quitte l'entreprise et prend la Direction Commerciale pour un ancien fournisseur. Je l'assiste à développer et organiser son entreprise de mobilier de bureau en attendant de créer PRODEV le 5 février 1998, agence de communication, d'édition et de développement des entreprises. Je crée le Guide du créateur d'entreprise Méditerranée concernant les Régions PACA et Languedoc Roussillon, un outil simple pour s'y retrouver, permettant au porteur de projet, quel qu'il soit, d'utiliser un outil fiable, clair et organisé pour maîtriser tous les paramètres de la création d'une entreprise (statuts, financement, aides, régime fiscal et social, démarches et formalités, dispositifs divers en fonction de sa situation et de son projet). Le siteArray où l'on peut commander le Guide du Créateur et trouver des informations complémentaires connait un taux de fréquentation de près de 200 000 visiteurs/mois. Depuis 2007 et suite aux demandes de nombreux réseaux d'accompagnement sur d'autres Régions, le Guide du Créateur d'entreprise a été étendu sur le territoire Français par zones de 2 régions.



PRODEV étant aussi une agence de communication, je mets en place tous types d'outils "print" et "web" en mettant parfois en place toute la stratégie.



Je produis également divers articles sur divers sujets et anime des conférences liés aux sujets de l'entrepreneuriat, de la communication, du marketing stratégique et opérationnel.



En perpétuel apprentissage à tous les niveaux, je suis constamment en veille, mettant à jour mes compétences en fonction des évolutions technologiques et humaines. Je suis notamment devenu expert dans la transformation digitale, enjeu clef de notre époque.



Egalement tourné vers l'international, j'ai mené des études de marché, notamment en Chine et au Nicaragua.



Compétences transversales : manager, formateur, rédacteur, orateur, relations publiques, entretien et développement de réseau, analyse, synthèse et mise en place stratégique, coordination de projet, gestion de vie produit et lancement etc.



Principale qualité : comprendre les enjeux, l'environnement de l'entreprise, ses objectifs et installer/insuffler les conditions de la réussite.



Leadership

Qualité relationnelle, grande capacité d’adaptation,

Rigueur, organisation,

Rapidité de compréhension et d’exécution,

Autonomie, sens des initiatives, force de proposition,

Curiosité, créatif, inventif,

Sens du service client,

Etat d’esprit positif, enthousiasme, implication.



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Conseil

Franchise

Communication

Développement

Marketing

Création

Entreprenariat

Création d'entreprise

Publicité

Édition

Management

Web

Internet

Graphisme

Conférencier

Animation

Community management

Publicité et notoriété marque

Journalisme

Rédaction

Acteur de complément