Yoann ALARY

CRÉATEUR D'OPPORTUNITÉS



Directeur de Pole / Responsable de secteur



RESPONSABLE DE STRUCTURE :

Manager, animer une équipe, répartir les taches et assurer le suivi

Elaborer, suivre et gérer un budget

Mettre en œuvre la politique de l’entreprise

Superviser la rédaction des contrats et la définition des consignes nécessaires aux missions

Assurer le traitement des réclamations et des litiges

Respecter la législation et la réglementation en vigueur

Assurer le suivi du risque et le recouvrement des créances



CHARGE DE PROJETS INSERTIONS :

Elaborer la réponse aux appels d’offres à partir d’un cahier des charges

Mettre en œuvre et développer le partenariat auprès des institutions territoriales

Simplifier et faciliter les procédures de recrutement selon les besoins des entreprises

Contribuer à la dynamisation et l’accompagnement des bénéficiaires vers l’insertion professionnelle

Organiser et animer des informations collectives sur les métiers et les filières

Valoriser les compétences et aptitudes transférables des publics auprès des entreprises



CONSEILLER :

Ecouter et analyser les besoins

Effectuer l’audit et la réalisation des projets

Mettre en relation et coordonner les intervenants

Développer le portefeuille clients et concevoir des stratégies de fidélisation

Etudier les devis, négocier et signer les contrats



Mes compétences :

Responsable

Conseil

Ressource humaine

Recrutement

Ingénierie de projets