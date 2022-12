Yoann GAUTHIER

Je suis arrivé dans la région Toulousaine pour mes études. C'est à l'IUT de Blagnac en section Réseaux et Télécoms que j'ai étudié.



J'ai commencé à travailler en alternance chez un Intégrateur en solution IT. Cette entreprise m'a formé techniquement sur différents produits et m'a également appris le sens du service. J'ai pu développer mes compétences pour devenir un référent technique afin de travailler sur les projets complexes mais également afin de pouvoir former mes collègues sur ces différentes technologies.



Après quelques années, je suis passé d'intégrateur à client en prestation de service. Mon travail était de suivre et de valider un déploiement TOIP nationale. Les rôles se sont inversés et j'ai pu développer d'autres aspects dans mon travail comme la partie gestion des risques et analyse des besoins.



J'etais donc salarié de ce client et j'occupais un poste d'administrateur Télécoms et Réseaux au sein de la DSI. J'avais la responsabilité technique de plusieurs domaines.



- TOIP (MiVoice 5000): + de 450 agences pour plus de 10 000 utilisateurs.

- LAN/WAN/ WIFI (Dlink, Cisco, Aerohive): Du routeur Orange à la borne wifi en passant par les switch.

- VISIO(Lifesize) : 20 salles et environ 500 utilisateurs.



Pour ces domaines, je dirigais les projets si rattachant de la phase d'étude à la réalisation en passant par les tests.



J'assurais également le support N3 de ces domaines et l'interface avec les différents prestataires.



Depuis 2018, le périmètre s'est ouvert à l'internationale avec l'intégration de quelques-unes de nos filières étrangères comme l'Espagne et la Belgique.



Aujourd'hui, je suis revenu à l'intégration avec une nouvelle vision du service client.



Mes compétences :

Déploiement complexes

Gestion de projet

Toip/Voip

Réseaux

Systèmes d'informations

Télécommunication

Wifi

MiVoice 5000

MiCollab

Aérohive

iPanema

Ucopia