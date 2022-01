Riche dune expertise juridique plurisectorielle, mon parcours ma permis de prendre en charge une multiplicité de problématiques juridiques. Dans mon métier, je m'appuie sur le travail déquipe et lassociation des compétences pour amener à bien les projets. J'apprécie de pouvoir ainsi démêler des situations complexes, trouver des solutions juridiques pragmatiques, tout en restant au contact direct des opérationnels. J'ai également un goût prononcé pour la délivrance de formation, et accorde également une priorité à la mise à jour régulière de mes connaissances.



Au delà de mes années dexpérience, c'est surtout une forte implication personnelle qui me permet de répondre efficacement à des exigences au quotidien comme dans les situations durgence.