Bénéficiant d’une expérience diversifiée en finance opérationnelle (Industrie / Télécoms / Distribution) ainsi que d’une formation polyvalente, je reste à l’écoute de toute proposition afin de continuer à évoluer et relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Business plan

Contrôle de gestion

SAP

Excel et Access

Investissement

Contrôle budgétaire

ROI

Hypérion Essbase

Sage x3

Stocks et magasins

Word

Comptabilité analytique

Gestion

PnL

Gestion de projet

Business Intelligence

Credit management