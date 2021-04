Yoann SBLANDANO

Après neuf années d'expérience riches dans le secteur du tourisme, passionné des territoires de montagne et impliqué dans le développement et la promotion de produits touristiques, je lance en juillet 2016 MONTANEO, société de services spécialisée dans le développement et la communication de produits touristiques de montagne (commercialisation, promotion, rédactionnel...) : www.montaneo.fr.



J'ai d'abord travaillé pour la station de ski de Val d'Isère (L’Espace Killy, 300 km de pistes, 35.000 lits touristiques). En tant que chargé de promotion à l’Office de Tourisme, j’ai participé au développement des ventes et à la notoriété de la station en Europe et en Russie, principalement auprès de tours opérateurs, d’agences de voyages et d’autocaristes. Changement de région en 2011 pour un nouveau challenge. Je rejoins l’équipe dirigeante de l’Office de Tourisme du Val d’Allos (230 km de pistes, plus grand domaine skiable des Alpes du Sud, 24.000 lits touristiques) où je m’épanouis dans les domaines de la communication (exemple de l’hiver 2014/2015 : revue de presse comptant 382 pages R/V dont 12 reportages TV nationales et régionales, skiinfo.fr : 550 000 skieurs atteints, skipass.com : +13% des pages station consultées, Facebook : portée moyenne de 30.000 personnes par post, Youtube : 60 vidéos, 136 000 vues), de la promotion (nouveaux partenaires : Virgin Radio Côte d’Azur, Décathlon Digne-les-Bains, France Bleu Azur, Provence…), de l’évènementiel (Coupe de France d’Enduro VTT, Trail du Val d’Allos, compétition novatrice de Ski Enduro…) et du management d’équipes et de projets.



Diplôme d’ingénieur commercial, organisé, autonome, dynamique, sens aigu du relationnel, réseau bien établi dans le secteur du tourisme, trilingue français, anglais, espagnol; je suis à l’écoute de nouveaux challenges.



Contacts : ysblandano@montaneo.fr / +33(0)6 71 09 80 74.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Tourisme

Marketing

Presse