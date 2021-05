Yohan GARDIENNET

Coordonnateur FEDER-FSE Grand Est / Chef du service Croissance et Emploi

Région Grand Est / Direction Europe et International



- Coordination du FEDER et du FSE à la Région Grand Est (770M€)

- Autorité de gestion du PO FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014/2020 (408,5M€)

- Gestion d'une équipe de 18 personnes

- Animation du partenariat avec les autorités locales, les représentants des ministères et la Commission européenne

- Intervenant extérieur à l'Université de Lorraine



Mes compétences :

Gestion de projet