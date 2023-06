Yohan GLON

DSI expérimenté et passionné par les nouvelles technologies.

Jai piloté avec succès plusieurs projets de transformation digitale, d'acquisition et de fusion dans des secteurs variés.

Je recherche un nouveau challenge où je pourrai mettre en œuvre ma vision stratégique et mon leadership.

Fort de 6 ans dexpérience en tant que DSI je maîtrise les enjeux liés à la sécurité, à la performance et à linnovation des systèmes dinformation.