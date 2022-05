Yohan QUINTARD

Après avoir exercé professionnellement ma passion pour l'animation DJ pendant presque 4 ans, j'ai rejoint en Août 2013 le Groupe BRUNET en tant qu'Animateur Commercial de l'Agence de Poitiers.



Ce nouveau challenge est une très belle opportunité pour ma carrière professionnelle.

Les différentes missions effectuées par l'Animateur Commercial (chez BRUNET) me donnent la possibilité de mettre à contribution ma formation ainsi que mes précédentes expériences, et également de profiter de l'ensemble des tâches effectuées lorsque j'étais à mon compte.



En tant qu'Animateur Commercial, j'ai pour mission de représenter le Groupe BRUNET sur le secteur géographique dédié à l'agence de Poitiers. Les différentes démarches de prospection que j'effectue me permettent d'alimenter l'agence et l'ensemble de ses collaborateurs en informations commerciales sur les projets à venir, les besoins clients...



BRUNET Poitiers est une agence généraliste du Groupe BRUNET, spécialisée dans le génie électrique, le génie thermique et les courants faibles. Nous assurons l’installation, le dépannage et la maintenance.

Quel que soit le secteur d’activité (tertiaire, industrie, collectivités locales, etc.) et le projet, en local ou en national, un interlocuteur privilégié répond aux besoins et attentes de nos clients.



Plus d'informations sur leArray ou 05 49 62 34 03



