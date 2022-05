Yohan SAGGIORATO

Bonjour à toutes et à tous,



J'ai très vite compris le manque d'évolution dans notre système actuel et ceux depuis que je suis gamin.



"Travail dur à l'école, passes tes diplômes et tu auras un belle carrière".



Ça pouvait être le cas a l’époque de nos (arrières) grands parents, mais cette règle est je crois révolue...



J'ai décidé de voir les choses autrement, de changer de méthode de travail pour atteindre d'autres buts, d'autres objectifs, un véritable projet de vie...



...De travailler mieux, pour vivre mieux.



Mes compétences :

Commerce international

Marketing

Management