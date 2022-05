Yohan VERNET

Bonjour,



Passionné par le e-commerce, les stratégies pricing et la FrenchTech, j'ai pour but d'aider e-commerçants et marques à maitriser le prix sur le canal de distribution web.



En contacts avec les CEO, Responsable Marketing et Commerciaux et les Pricing Manager, j'aide à la mise en place des outils de veille tarifaire et d'analyse répondants parfaitement à vos besoins.

Pricing Assistant vous accompagne ensuite sur l'optimisation de votre stratégie prix.



Fort de 3 années d'expériences et de plus de 100 clients à travers l’Europe, Pricing Assistant, offre a ses clients un gain de temps, une rationalisation des marges et une augmentation des volumes de vente.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur nos services et bénéficier de notre expertise.

Tél : 01 83 81 77 41 - site :Array



Mes compétences :

Anglais

Business

Commercial

Communication

Créatif

Dynamique

Marketing

Négociation