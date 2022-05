Jeune et motivé,

je souhaite après avoir passé 8ans en tant que support informatique niveau 2 et administrateur niveau 1 devenir responsable d'équipe afin d'avoir de nouvelles responsabilité et partager mes compétences technique.



Mes compétences :

Cegid

Microsoft Lync Server

Visual Basic .Net

Microsoft Windows

Microsoft Exchange

Active Directory

DameWare