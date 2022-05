Yohann CORDELLE

Cofondateur de l'atelier Oz, Yohann est développeur de formation et photographe par passion, il a sévi six ans comme ingénieur Ergonome, ce qui l’a habitué à travailler sur des projets d’envergure. Il a quitté le monde impitoyable de la SSII et les tours infernales de La Défense pour se rapprocher de ses clients et répondre à toutes leurs demandes, surtout les plus farfelues !





Mes compétences :

Internet

Web

Communication

Marketing

SEO

JQuery

Management