Yohann DAVIDDI

Diplômé d'un Master de spécialité Bio-INGALE (Bio-Ingénieries Alimentaire et des Environnements - Université Montpellier 2) spécialité DTEC-Bio (Diagnostic et Traçabilité des environnements chimiques et biologiques) anciennement connu sous le nom BBB.



Diplômé d'un Master 2, Management des Administrations et des Entreprises (MAE) au sein de l'Institut d'Administration et des Entreprises (IAE) de Montpellier II.





Pour ma première année du master Biodétection, j'ai fait mon stage à l'étranger dans la ville de Pise en Italie, au sein de l'Institut de pathologie générale de l'université de cette ville.



Pour ma deuxième année de master, je fus responsable de la communication de l'association BioTrace qui a organisé le congrés 2012 éponyme.



Ancien Co-Porteur du Projet PBI et vainqueur du prix "Technologie" du concours Innov'up.



Actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Biotechnologie

Santé

Biotechnologies

R&D

Gestion de projet