Yohann DECHARRAUD

Développeur, intégrateur indépendant, j'assure le développement de tout projet Web, site Internet, Intranet, Extranet, E-commerce.

Spécialisé sur Laravel (Symphony2), je prends en charge votre projet dans sa globalité. Avec une approche de solution finder je vais au-delà de la simple programmation pour établir le choix des meilleurs technologies et solutions à mettre en place pour votre projet, parce qu'un site Internet est bien plus que quelques pages et contenus pour votre activité.



Mes compétences :

Laravel

Php/MySQL

Intégration HTML5/CSS3

Mac OS

Python

Création de site web

Développement web

Gestion de la relation client

Gestion de projet